В России нашли массовое захоронение жертв нацистов

Массовое захоронение людей нашли недалеко от города Миллерово Ростовской области. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Уточняется, что в месте, где обнаружены останки, нацисты расстреляли несколько сотен мирных жителей. «Найденная "расстрельная яма" — одна из трех, находящихся в низине. Первые останки были обнаружены на глубине менее одного метра: сначала увидели ботинок, а затем и кости», — уточнили власти Ростовской области.

По словам поисковиков, работать им психологически сложно, поскольку поднимать приходится «не бойцов из окопов, а останки стариков, женщин, детей». «Нашли мать с тремя детьми, причем все трое детей были на ней. Она — в самом низу, на ней девочка в сапожках, около 12 лет, еще ребенок, 5-6 лет, и совсем маленький, двухлетний», — рассказал руководитель Аксайского юртового поисково-краеведческого отряда «Донцы» Виктор Кучеров.

Найденные жертвы лежат рядами, некоторые — на животе, закрыв лицо руками. По словам специалистов, это говорит о том, что людям стреляли в спину, поставив на колени или приказав лечь на землю. Затем нацисты приводили новую партию, укладывая еще живых на убитых.

Всего в районе Миллерово нашли останки 150 человек — это примерно половина от всего числа жертв. Их передадут на судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы. На их основании следователи примут решение о возбуждении уголовного дела по статье 357 УК РФ («Геноцид»).

В правительстве рассказали, что во Вторую мировую войну на территории города находилось несколько концлагерей, самым известным из которых был ДУЛАГ-125 — пересыльный лагерь для советских военнопленных.