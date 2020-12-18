На Кубани возобновили расследование дела о преступлениях нацистов в годы войны

В Краснодарском крае возобновлено расследование уголовного дела о преступлениях нацистов во время оккупации в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Уголовное дело было возбуждено КГБ СССР в 1970 году для того, чтобы установить конкретных членов зондеркоманды СС 10А и их пособников, причастных к геноциду мирных жителей Кубани. В 1972-м предварительное следствие по делу приостановили.

Как отметили в СКР, доктор Курт Кристман, возглавлявший команду, а также Юханес Эрнст Киндер и Курт Тримборн были осуждены за совершенные преступления, однако многие другие нацисты наказание не понесли.

С августа 1942-го по январь 1943 года в станицах Марьянской и Старо-Щербиновской члены зондеркоманды Кристмана расстреляли более 240 человек. В мобильных газовых камерах в станицах Березанской, 3-я Речка Кочеты (Чернышевка) и Краснодаре были убиты 380 пациентов психиатрических больниц.