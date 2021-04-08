В российской воинской части взорвался танк и попал на видео

На территории воинской части в дагестанском Буйнакске взорвался танк и попал на видео. По предварительным данным, сдетонировали находящиеся в нем боеприпасы. Кадры с места событий публикует Baza.

Как пишет издание, причиной происшествия могло стать короткое замыкание. Отмечается также, что в результате взрыва никто не пострадал. В настоящее время на месте работают сотрудники военной прокуратуры.

По данным РИА Новости, в танке вечером 7 апреля произошел пожар. Возгорание в машине было ликвидировали.

Ранее сообщалось, что в городском округе Кинель Самарской области взорвался ангар, в котором находилось производство резинотехнических изделий. После взрыва начался пожар, который распространился на площади в 1200 квадратных метров.