Учебная граната взорвалась в руках у учителя в дагестанской школе

В одной из школ Хасавюрта (Дагестан) учебная граната РГД-5 взорвалась в руках у учителя во время урока ОБЖ. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на источник.

По данным издания, 37-летнему учителю оторвало четыре фаланги пальцев. Мужчину госпитализировали.

Источник в экстренных службах подтвердил ТАСС информацию об инциденте. По его словам, учитель показывал школьникам образец с запалом, но без заряда. Дети не пострадали.

Ранее школьники принесли боеприпасы времен Великой Отечественной войны в детско-юношеский центр в подмосковной Лобне. Один из снарядов взорвался, осколок попал подростку в ногу, в результате чего мальчик умер от обильной потери крови.