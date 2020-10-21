После гибели школьника от взрыва боеприпаса в Лобне задержаны директор и педагог

В подмосковной Лобне задержаны директор и педагог центра дополнительного образования после гибели школьника от взрыва боеприпаса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Московской области.

Задержанные подозреваются в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка.

По предварительным данным следствия, 20 октября 14-летний мальчик находился в центре дополнительного образования, где у него в руках сдетонировал противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны (ВОВ). От полученных ранений ребенок скончался.

Он пришел в детско-юношеский центр «Созвездие» на дополнительные занятия по истории Великой отечественной войны к педагогу Олегу Егину, но тот вел другие занятия, поэтому отправил мальчика в кабинет, который был оборудован под музей ВОВ, сообщает Telegram-канал Life Shot. Там ребенка нашли без признаков жизни рядом с разорванным снарядом от авиационной пушки.

Егин рассказал следователям, что экспонаты для музея он собирал сам во время раскопок. Он полагал, что боеприпасы уже не представляют угрозы. Саперы изъяли в музее снаряды для авиационной пушки, минометные взрыватели и гильзу от патрона сигнального пистолета времен войны.

Следователи, криминалисты и инженеры-взрывотехники осмотрели место происшествия, назначены судебные экспертизы, изъята документация. У подозреваемых проведены обыски.

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