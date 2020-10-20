Боеприпас убил школьника в Подмосковье

Школьники принесли боеприпасы времен Великой Отечественной войны в детско-юношеский центр в подмосковной Лобне. Один из снарядов взорвался, осколок попал подростку в ногу, в результате чего мальчик умер от обильной потери крови, сообщает РЕН ТВ.

Погибшему было 14 лет. Следственный комитет начал проверку, уточняет агентство «Москва». Следователи осматривают место происшествия, выясняют обстоятельства случившегося и то, каким образом боеприпас оказался в руках подростка. В публикации не сказано, где именно произошел инцидент — внутри или снаружи здания.

Ранее на территории космического центра имени Хруничева в Москве был найден ржавый снаряд времен Великой Отечественной войны. Территорию оцепили и вызвали специалистов-взрывотехников.