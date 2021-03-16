У российского депутата нашли склад боеприпасов

В Липецкой области у депутата одного из сельских поселений Воловского района нашли склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

В своем гараже и пустующем доме родителей депутат незаконно хранил немецкий артиллерийский осколочно-фугасный снаряд, почти 300 патронов «Маузер», ручные осколочные гранаты, неразорвавшуюся минометную мину и пакеты с взрывчатым веществом.

На допросе он объяснил, что арсенал собирал для личной коллекции во время раскопок.

В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 («Незаконные хранение оружия»), части 1 статьи 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ») УК РФ.

12 марта сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России арестовали депутата Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области и его сообщников за незаконный сбыт оружия, в том числе пистолетов-пулеметов. По данным следствия, фигуранты дела приобрели в Ленинградской области пистолет-пулемет Suomi М1 со следами переделки, револьвер «Наган» образца 1985 года и более 100 патронов. Далее они продали оружие и боеприпасы россиянину за 220 тысяч рублей, а также переделанный охолощенный пистолет-пулемет.