Стало известно о неадекватности хозяина взорвавшейся в Татарстане квартиры

Погибшего хозяина взорвавшейся в Зеленодольске квартиры в день трагедии отказались принять в психоневрологический диспансер, куда его хотели отправить родственники. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России по Татарстану, передает РИА Новости. По данным следствия, мужчина злоупотреблял алкоголем, угрожал уничтожить квартиру и вел себя неадекватно.

«По предварительным данным, в день трагедии родственники доставили пожилого хозяина квартиры, где произошел хлопок, в Зеленодольский психоневрологический диспансер с жалобами на то, что тот злоупотребляет алкоголем, ведет себя неадекватно, угрожает уничтожить квартиру. Однако сотрудники учреждения отказали в его госпитализации», — отметили в ведомстве.

В связи с данным фактом возбуждены еще два уголовных дела по статьям «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «халатность».

Ранее сообщалось, что взрыв, случившийся 29 марта в девятиэтажке, мог произойти из-за попытки самоубийства хозяина квартиры. Среди причин также назывались неисправность оборудования, утечка газа, невнимательность жильцов, уснувших с включенной плитой. В доме обрушилось шесть квартир на седьмом этаже и одна квартира на восьмом. В результате один человек погиб, четверо госпитализированы.