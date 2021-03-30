Россия
 
Последние новости
Сдерживание цен на подсолнечное масло и сахар продлили
Российская туристка пнула в живот полицейского и лишилась поездки в Турцию
Возлюбленная Фредди Меркьюри вспомнила момент осознания его гомосексуальности
Москвичи бросились сдавать купленные на волне жилищного бума квартиры
Моргенштерн показал новый Porsche за десятки миллионов рублей
Познер нашел причины проблем российского бизнеса
Беглого мафиози выдал блог с рецептами на YouTube
Россияне приняли станцию мобильной связи за вышку 5G и сожгли ее
«Спартак» отчитался о рекордном убытке
Новости партнеров
Прослушать новость

Стало известно о неадекватности хозяина взорвавшейся в Татарстане квартиры

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Погибшего хозяина взорвавшейся в Зеленодольске квартиры в день трагедии отказались принять в психоневрологический диспансер, куда его хотели отправить родственники. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России по Татарстану, передает РИА Новости. По данным следствия, мужчина злоупотреблял алкоголем, угрожал уничтожить квартиру и вел себя неадекватно.

«По предварительным данным, в день трагедии родственники доставили пожилого хозяина квартиры, где произошел хлопок, в Зеленодольский психоневрологический диспансер с жалобами на то, что тот злоупотребляет алкоголем, ведет себя неадекватно, угрожает уничтожить квартиру. Однако сотрудники учреждения отказали в его госпитализации», — отметили в ведомстве.

В связи с данным фактом возбуждены еще два уголовных дела по статьям «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «халатность».

Ранее сообщалось, что взрыв, случившийся 29 марта в девятиэтажке, мог произойти из-за попытки самоубийства хозяина квартиры. Среди причин также назывались неисправность оборудования, утечка газа, невнимательность жильцов, уснувших с включенной плитой. В доме обрушилось шесть квартир на седьмом этаже и одна квартира на восьмом. В результате один человек погиб, четверо госпитализированы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Причиной взрыва газа в жилом доме Татарстана назвали самоубийство жильца
Раскрыто состояние пострадавших при взрыве газа в жилом доме Татарстана
Россиянин погиб при взрыве газа в жилом доме Татарстана