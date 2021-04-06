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В российском городе взорвался ангар с резинотехническими изделиями

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Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области взорвался ангар, в котором находилось производство резинотехнических изделий. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

ЧП произошло в городском округе Кинель. После взрыва начался пожар, который распространился на площади в 1200 квадратных метров. Как сообщает региональное МЧС, на борьбу с огнем было направлено 158 человек и 44 единицы техники, а также два пожарных поезда.

Один человек пострадал, его госпитализировали.

Прокуратура Самарской области уточнила, что в ангаре располагался цех по переработке автомобильной резины.

1 марта в подмосковном Одинцове загорелось нежилое здание. Возгорание произошло по адресу, совпадающему с адресом Внуковского завода огнеупорных изделий. Позднее выяснилось, что пожар охватил весь склад готовой продукции завода на площади 2400 квадратных метров.

В 2019 году сообщалось, что в Екатеринбурге загорелся завод «ВИЗ-Сталь». За несколько часов до ЧП в группе завода во «ВКонтакте» было опубликовано сообщение о повышении пожарной безопасности.

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