В России сгорел памятник Воину-освободителю из «огнеупорного материала»

В городе Заинск, Республика Татарстан, сгорел памятник Воину-освободителю, изготовленный из «огнеупорного материала» — полимера. Об этом сообщает «Интерфакс».

Памятник был установлен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.

В пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану сообщили, что возгорание уже потушили, выясняются причины произошедшего. Прокуратура начала проверку, в ходе которой предстоит выяснить исполнение контрактных обязательств, в том числе соблюдение «технологии производства и использования требуемых огнеупорных материалов» при установке памятника.

На кадрах, опубликованных в сообществе «Бизнес Online | Казань» во «ВКонтакте» видно, как пожарные тушат огонь.

Информированный источник сообщил изданию, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем нескольких молодых людей.

Ранее в российском городе Миллерово Ростовской области памятник воинской доблести отремонтировали скотчем. Стелу обмотали, чтобы от нее не отвалились плиты.

В декабре 2020 года в городе Нововоронеже открыли скандальный памятник Аленке. Однако местные жители раскритиковали монумент. Они назвали его «памятником Русской Смерти» и призвали снести. Из-за общественного резонанса в январе 2021-го фигуру решили продать на аукционе. Через месяц частное лицо Осипова Елена Николаевна купила объект на торгах за 2,6 миллиона рублей.