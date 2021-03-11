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Неизвестный установит в российском городе новую «Аленку»

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Фото: Михаил Бормотов / РИА Новости

Неизвестный меценат решил установить в городе Нововоронеже Воронежской области новый памятник Аленке. Он выступил с такой инициативой после демонтажа скандальной скульптуры. Об этом «Комсомольской правде» рассказала заместитель главы администрации города Светлана Тулинова.

Новый объект, как и предыдущий, будет установлен в честь 250-летия села Новая Аленовка, на месте которого располагается Нововоронеж. По словам Тулиновой, обеспеченный меценат не имеет отношения к городу. Он решил выделить деньги на памятник, когда узнал историю Аленки. Новую скульптуру планируют поставить пятого или шестого июня 2021 года.

Власти пообещали проконтролировать процесс работы над памятником и попросили мастеров сделать его внешний вид «максимально привлекательным». В городе рассмотрели четыре возможных варианта и выбрали бронзовую фигуру, похожую на славянскую богиню Берегиню, олицетворяющую высшую силу. Новая «Аленка» будет изображена в статичном положении и достигнет в высоту более двух метров. Детали эскиза раскрывать не стали. Тулинова выразила надежду, что россияне оценят новый объект.

Скандальный памятник Аленке открыли в городе в декабре 2020 года. Однако местные жители раскритиковали монумент. Они назвали его «памятником Русской Смерти» и призвали снести. Из-за общественного резонанса в январе 2021-го фигуру решили продать на аукционе. Через месяц частное лицо Осипова Елена Николаевна купила объект на торгах за 2,6 миллиона рублей.

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