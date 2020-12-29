Памятник «Аленке» предложили сделать символом контрафактного алкоголя

Башкирская компания «Башспирт», занимающаяся производством алкоголя, решила побороться за скандальный памятник «Аленке», который был установлен в честь 250-летия села Новая Аленовка в городе Нововоронеже Воронежской области. Предприниматели захотели сделать скульптуру символом контрафактной продукции. Об этом сообщает РБК.

Представители компании рассказали изданию, что уже связались с властями Нововоронежа и заявили о своем намерении участвовать в торгах. «В администрации Нововоронежа нам сказали, что уже получили порядка 50 звонков от заинтересованных в приобретении памятника лиц. Мы понимаем, что конкуренция будет высокой», — отметили в компании.

Материалы по теме Это как понимать? Не только Аленка: самые странные и необычные памятники со всей России Ни в какие ворота Россияне не хотят жить в обычных домах. Они строят себе жилища самых безумных форм

Предприниматели не стали называть сумму, которую решили отдать за скульптуру, но поделились с журналистами своими планами. Так, в случае успеха на торгах они обсудят будущее памятника с администрацией Уфы и предложат поставить «Аленку» на одной из общественных площадок города.

Ранее о желании выкупить арт-объект в сети рассказал продюсер и лидер российской поп-группы «Ласковый май» Андрей Разин. Музыкант заявил, что хочет сохранить скульптуру как напоминание о трудном 2020 году. Тогда пользователи предложили Разину отправить памятник на родину в Ставрополь или установить его в Минске.

Памятник появился в городском парке Нововоронежа 18 декабря 2020 года. Скульптура вызвала неоднозначную реакцию в сети. Пользователи испугались и назвали ее «памятником Русской Смерти». Вскоре из-за общественного резонанса местные власти решили демонтировать арт-объект и продать его на аукционе.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru