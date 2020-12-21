Скандальному памятнику «Аленке» нашли новое применение

В городе Нововоронеже Воронежской области нашли новое применение скандальному памятнику «Аленке», установленному в парке в честь 250-летия села Новая Аленовка, на месте которого расположен город. Решение связано с критикой местных жителей, которые не оценили идею. В итоге после демонтажа арт-объект заберет глава учреждения «Спортцентр» Сергей Акатов. Об этом сообщает «Подъем»

Инициатор установки скульптуры Борис Смольянинов принял участие в заседании в городской администрации и рассказал изданию, что Акатов сам попросил передать ему памятник. «Он решил себе забрать. Говорит, будет у меня Богиней Варварой стоять. Мы предложили еще пугалом поставить на огороде», — пояснил Смольянинов.

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Активист также отметил, что памятник планировали установить еще в октябре, но вскоре поняли, что он требует доработки, и приняли решение отсрочить церемонию. По словам Смольянинова, он ожидал, что за это время скульптуру приведут в порядок, однако во время открытия объекта «все были в шоке».

Ранее в местной администрации прошло совещание, посвященное судьбе «Аленки». Вскоре замглавы городской администрации Светлана Тулинова заявила, что власти решили демонтировать скульптуру, а после отдать ее на хранение на склад. Тогда Тулинова подчеркнула, что на проект не выделяли бюджетные деньги, а его реализация обошлась примерно в миллион рублей.

Местные власти открыли памятник 18 декабря 2020 года. Тогда местные жители обсудили появление арт-объекта в сети, где раскритиковали идею. Горожане назвали скульптуру «памятником Русской Смерти» и предложили убрать ее из парка. Один из пользователей отметил, что переехал бы, если бы увидел объект под окнами. Однако некоторые участники обсуждения предположили, что таким памятником в Нововоронеж можно привлечь туристов.

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