В российском городе вступились за названную трансвеститом Королеву Зимы

Администрация города Аксай Ростовской области вступилась за новогоднюю скульптуру Королевы Зимы на площади Ленина после того, как местные жители раскритиковали арт-объект на странице мэрии в Instagram и назвали его трансвеститом. Местные власти ответили на недовольство, охарактеризовав скульптуру как положительного персонажа. Об этом сообщает «Подъем».

Представители администрации рассказали изданию, что во время монтажа скульптуры они следили за отзывами в соцсетях и заметили там противоречивые оценки. Однако, по словам городских властей, после завершения работ большинство жителей оценили идею и остались довольны результатом. В мэрии также подчеркнули, что фигура на площади выглядит «эффектно и красиво».

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Фигура Королевы представляет собой высокую скульптуру, сделанную в виде женщины из нескольких метров белой мишуры. В левой руке она держит посох, украшенный снежинкой. На голове Королевы декораторы установили блестящую корону, а на спине закрепили шлейф из святящихся голубым цветом гирлянд. Фигура почти полностью сделана из материалов белого оттенка с яркими элементами в виде ярко-синих и блестящих узоров.

Жители Аксая обсудили праздничное убранство в соцсети. Некоторые из них удивились новому объекту и отметили, что не сразу поняли, на что похожа скульптура. Другие назвали ее кошмаром, памятником коронавирусу, уродством и Аксайским монстром. Один из пользователей сети сравнил вид скульптуры с белыми ходоками — вымышленными персонажами из телесериала «Игра престолов, а другой нашел сходство с Кинг-Конгом.

Однако не все пользователи поддержали возмущение. Некоторые из них назвали идею креативной и очень необычной. Другие подчеркнули, что фигура Королевы Зимы никого не оставила равнодушным, а также отметили, что не всем горожанам дано оценить красоту. В комментариях жители похвалили работу декораторов и пояснили, что масштабная фигура выглядит как «гордая и независимая снегурочка».

Ранее в декабре жители Калуги оказались недовольны постройкой, сделанной в качестве резиденции Деда Мороза в центральном парке, и навали ее «бытовкой». Глава города Дмитрий Денисов прокомментировал ситуацию и ответил на критику горожан. Он призвал обращать внимание не на внешний вид объекта, а на атмосферу внутри него. Денисов также связал критику резиденции с понятием «вкусовщины» и личным восприятием.

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