Россиянка возмутилась облезлой елкой за миллионы рублей

Жительница Санкт-Петербурга возмутилась установленной на Дворцовой площади облезлой елкой, на которую местные власти потратили десять миллионов рублей. Россиянка попыталась привлечь внимание к проблеме и провела около дерева одиночный пикет. Об этом сообщает ZakS.Ru.

Местная жительница Юлиана Иванова пришла на площадь с небольшим картонным плакатом, на котором написала «Не распушится», и опубликовала в Instagram сделанную во время пикета фотографию. Таким способом активистка хотела выразить мнение недовольных жителей, которые не оценили праздничный декор и в соцсети «ВКонтакте» назвали дерево страшным.

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До пикета Ивановой представители городской администрации прокомментировали сложившуюся ситуацию Telegram-каналу «Подъем». В мэрии заявили, что крона елки могла пострадать при перевозке. Однако чиновники подчеркнули, что транспортировка причинила дереву незначительный ущерб, так как в дороге испортились только десять процентов ветвей. Власти пообещали, что в ближайшее время елка «расправится».

Оказалось, что впервые за несколько лет в городе решили установить настоящую, а не искусственную елку. По данным агентства «Невские новости», дерево весом 12 тонн достигает в высоту 25 метров. Мэрия решила украсить его в стиле послевоенного советского времени и повесить сотни метров серпантина, 300 игрушек и две гирлянды — современную светодиодную и сделанную из флажков.

Ранее в декабре жители Калуги не оценили появившуюся в центральном парке резиденцию Деда Мороза и назвали ее «бытовкой». Глава города Дмитрий Денисов прокомментировал ситуацию и ответил на критику жителей. Он призвал горожан оценивать не внешний вид постройки, а атмосферу внутри нее. Мэр также подчеркнул, что оценка здания связана с личным восприятием и понятием «вкусовщины».

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