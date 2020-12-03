Британцы раскритиковали «зараженную коронавирусом» елку

Администрация валлийского города Коннас-Ки в графстве Флинтшир установила около местной библиотеки натуральную рождественскую елку и планировала таким способом защититься от вандалов. Пользователи сети раскритиковали внешний вид дерева и предположили, что оно заразилось коронавирусом, сообщает The Sun.
По мнению местных жителей, дерево выглядит нездоровым из-за потемневших хвойных веток и отсутствия украшений. Британцы обсудили появление нового декора в сети. Некоторые предположили, что дерево сделали из переработанной прошлогодней елки и пожелали ему скорейшего выздоровления. Другие задались вопросом, как мэрия может заботиться об обществе, если она не может ухаживать за одним деревом.
Власти Коннас-Ки прокомментировали скандал изданию Daily Post и рассказали, что посадили дерево зимой 2019 года, но оно не сразу смогло прижиться, и часть его кроны стала коричневой. Местные власти уже использовали удобрения, чтобы улучшить вид елки. В мэрии надеются, что со временем дерево восстановится, и его можно будет украшать на Рождество. Администрация города также пообещала жителям решить вопрос с праздничной елкой.
Оказалось, что власти выбрали настоящее дерево после произошедших несколько лет назад событий. В 2017-м они потратили на городскую елку в стиле вигвам (старинное жилище индейцев в северной Америке) 300 фунтов стерлингов (на тот момент около 23 тысяч рублей). Однако вандалы за несколько дней буквально уничтожили дерево и сорвали все украшения. Тогда в администрации посчитали, что елка с корнями будет более безопасной.
В ноябре 2020 года рождественская елка возмутила жителей английского города Уисбек в графства Кембриджшир. Дерево из металлических шаров разного размера, закрепленных на белом каркасе, стало подарком от соседнего города Питерборо, куда мэрия привезла настоящую зеленую ель. Однако горожане не оценили жест и сравнили вид елки с пузырчатой пленкой для упаковки. Местные жители заявили, что не нуждаются в чужих «обносках» и предпочитают традиционную рождественскую ель.