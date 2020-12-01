В Якутске зажглись огни главной республиканской елки

В городе Якутске на площади Ленина в первый день декабря зажглись огни главной республиканской елки. Церемония традиционно прошла в дни ежегодного фестиваля «Зима начинается с Якутии». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главы Республики Саха (Якутия).

В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса, массовые мероприятия на площади Ленина были отменены. Но благодаря прямой трансляции, которую организовала Национальная вещательная компания «Саха» по телевизору, церемонию могли посмотреть все желающие — жители больших городов и отдаленных населенных пунктов Якутии. Огни елки традиционно зажглись по сигналу руководителя региона Айсена Николаева.

«На территории самого большого субъекта нашей страны одновременно зажглись первые елки в России, которые возвестят о том, что, несмотря на все трудности, 2020 год начинает постепенно уходить. Наша замечательная традиция, когда к нам приезжает Дед мороз из Великого Устюга, когда тысячи людей собираются на площадях, в этом году из-за пандемии претерпела изменения. Зато весь остальной мир может сейчас приобщиться к Якутску. С сегодняшнего дня, с первого календарного дня зимы, мы начинаем говорить эти прекрасные слова — с наступающим Новым годом! Всем желаю мира, добра, главное здоровья», — сказал глава республики.

Символ холода, магический кристалл, осколок рога Быка Зимы, главе республики передал Чысхаан, который прибыл сегодня из Полюса Холода — священной горы Эбэ Хайа в Оймяконском районе.

В этот день следом за главной региональной елкой разноцветными огнями засияли праздничные деревья и в других населенных пунктах, во всех районах республики и городских округах началась череда праздничных мероприятий. К прямой трансляции подключились представители Нерюнгринского, Вилюйского, Олекминского районов, а также воспитанники детского дома «Берегиня». Включение огней на елке завершилось красочным фейерверком, который жители республики также посмотрели онлайн.

В этом году фестиваль «Зима начинается с Якутии» проходит в онлайн-формате. Все последующие новогодние мероприятия тоже состоятся дистанционно. Указом главы республики приняты правила поведения и организации праздников из-за эпидемиологической ситуации.