Назначен исполняющий обязанности первого зампредседателя правительства Якутии

Исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Якутии назначен Дмитрий Бердников. Об этом говорится в сообщении на странице администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия) в Instagram.

Бердников был назначен на должность указом главы Якутии от 12 ноября. Отмечается, что он будет заниматься вопросами организации и сопровождения работ по строительству Ленского моста.

Бердников родился в в 1966 году в городе Ангарск Иркутской области. Он окончил Иркутский ордена Красного знамени Политехнический институт по специальности «Инженер-строитель», «Теплогазоснабжение и вентиляция» и Иркутский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

До назначения на новую должность Бердников был первым заместителем губернатора Иркутской области.