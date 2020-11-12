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Назначен исполняющий обязанности первого зампредседателя правительства Якутии

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Дмитрий Бердников
Дмитрий Бердников
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Якутии назначен Дмитрий Бердников. Об этом говорится в сообщении на странице администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия) в Instagram.

Бердников был назначен на должность указом главы Якутии от 12 ноября. Отмечается, что он будет заниматься вопросами организации и сопровождения работ по строительству Ленского моста.

Бердников родился в в 1966 году в городе Ангарск Иркутской области. Он окончил Иркутский ордена Красного знамени Политехнический институт по специальности «Инженер-строитель», «Теплогазоснабжение и вентиляция» и Иркутский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

До назначения на новую должность Бердников был первым заместителем губернатора Иркутской области.

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