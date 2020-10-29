Эксперты обсудили эффективные стратегии борьбы с коронавирусом в регионах

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол на тему «Эффективные стратегии борьбы с распространением коронавирусной инфекции: региональный контекст». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты обсудили управленческие практики по борьбе с COVID-19 и ее последствиями в субъектах России, видоизменения коммуникации между обществом и властью в период пандемии и многое другое. Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына выделила тренды по региональным мерам противодействия коронавирусной инфекции в сравнении с весенне-летним периодом: упор на технологические решения в подготовке системы здравоохранения, облегчающие ей работу; применение регионами как жестких ограничительных мер, так и только профилактических; активизация волонтерского движения и в целом взаимопомощи; повышение степени открытости и скорости коммуникации между обществом и властью.

«COVID-19 сформулировал новые вызовы для, казалось бы, классических систем управления, на которые власть не может не реагировать. И для решения этих вызовов, на мой взгляд, не достаточно одной централизованной позиции, должно быть множество региональных стратегий и подходов для выявления и тиражирования наиболее эффективных практик. При этом, хочется отметить, что наиболее системные и интересные решения в этом смысле демонстрируют губернаторы «новой волны», то есть те, кто избирался в последние циклы», — сказала она.

Также Кислицына рассказала о ряде нестандартных мер про противодействию распространения коронавирусной инфекции в регионах: бесплатная реклама от губернатора в официальном аккаунте Instagram (Калининградская область); возможность вызвать на дом почтальона для оплаты горячей воды и отопления (Астраханская область); круглосуточный детский сад для детей медицинских работников (Республика Башкортостан); сайт для проверки наличия и стоимости защитных масок в аптеках и торговых точках округа maski.yanao.ru (Ямало-Ненецкий автономный округ); центр для координации работы по оказанию помощи пациентам с пневмонией, ОРВИ, COVID-19 (Самарская область, Кемеровская область); самоизоляция для всей семьи при симптомах ОРВИ (Республика Саха (Якутия) и других.

В рамках круглого стола была затронута и наиболее дискуссионная тема в рамках борьбы с коронавирусом — экономика. Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин рассказал о масштабной поддержке бизнеса со стороны государства, включающей как федеральные, так и региональные меры. Эксперт выделил Приморский край, который один из первых принял налоговые льготы, Мурманскую область, где губернатор еженедельно с бизнесом проводил совещания, Удмурдскую республику, где реализовали образовательный контент, несмотря на пандемию, смогли начать привлекать предпринимателей из других регионов сниженными налоговыми ставками, Башкортостан, где стали возмещать разницу в курсе валюты при закупке иностранного оборудования, Калининградскую область, где были введены невозвратные субсидии для бизнеса, Калужскую область, применившую субсидии на уплату ЖКХ.

«В сложной ситуации, когда, например, упал средний чек на 19% в Москве, для недопущения закрытия предприятий и поддержки бизнеса важно соблюдение санитарных требований для предпринимателей и усиление разъясняющей кампании для населения о соблюдении профилактических мер (есть нехватка). Также хотел бы добавить, как бы это нетривиально звучало, роль общественных объединений и отраслевых союзов повысилась», — отметил Шубин.