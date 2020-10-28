Якутия победила в конкурсе «Самый читающий регион»

Якутия в 2020 году стала победителем конкурса «Самый читающий регион». Об этом сообщается на сайте «Литературный флагман России».

Республика Саха представила на конкурс проект «Читаем вместе!», запущенный в 2019 году. В нынешнем году основной лейтмотив программы — слоган «Читаем книги о войне», в рамках этого направления провели более 15 тысяч мероприятий, в том числе онлайн. Программа по чтению рассчитана на пять лет, в регионе проводятся научные исследования и мониторинг чтения среди разных слоев населения. Предполагается, что к 2024 году чтением будет охвачено 76 процентов жителей.

Лауреатами 2020 года стали Астраханская область, Татарстан и Санкт-Петербург. Конкурс проходил в течение всего года, при выборе победителя жюри учитывало важные инициативы, достижения профильных органов и учреждений культуры, а также статистика об инфраструктуре чтения.

Астраханская область представила свой I Международный фестиваль для детей и молодежи, который проходил с 16 по 19 мая 2019 года, Татарстан — проект «Письмо автору любимой книги», в котором дети и подростки обращались к детским писателям региона, а Санкт-Петербург в условиях пандемии провел «Книжный салон» в онлайн-формате.

В 20 лучших регионов-финалистов вошли Новосибирская область, Москва, Воронежская область, Иркутская область, Ставропольский край, Краснодарский край, Красноярский край, Чувашская Республика, Московская область, Свердловская область, ХМАО, Владимирская область, Пензенская область, Удмуртская Республика, Саратовская область и Ульяновская область, которая также второй раз подряд удостоилась почетного статуса «Территория книги и чтения». Такой статус получают субъекты, ранее побеждавшие в конкурсе и не менее трех раз за последние пять лет попавшие в шорт-лист.