В России появится культурный мегапроект

Власти Якутии сообщили о готовности построить филармонию и Арктический центр культуры и эпоса на условиях государственно-частного партнерства. Стоимость культурного кластера составит 16,8 миллиарда рублей, а вместе с эксплуатацией достигнет 18,5 миллиарда. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на проект распоряжении главы республики Айсена Николаева, опубликованное на сайте torgi.gov.ru.

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В культурный кластер войдут филармония, театр «Олонхо» и академический театр «Саха», пространство для изучения эпоса народов Севера. Площадь объекта, в том числе территория, которую нужно благоустраивать, составит около 30 тысяч квадратных метров. Возведение культурного кластера планируют завершить к концу 2023 года, а рассчитываться с инвесторами будут до 2030-го.

Высокую стоимость объекта Николаев объяснил тем, что сложнейшее инженерное сооружение будет возводиться в условиях вечной мерзлоты. По его словам, финансирование может производиться за счет регионального бюджета, поскольку выплаты будут происходить постепенно.

С предложением о строительстве выступила Семнадцатая концессионная компания, принадлежащая группе ВИС, которая уже строит 12 соцобъектов на территории региона. Ожидается, что соглашение с ней будет подписано 20 августа, если не появится других претендентов.

Строительство Арктического центра обойдется дороже, чем создание парка «Зарядье» в Москве, который, по данным столичной мэрии, обошелся в 14 миллиардов рублей. На территории «Зарядья» тоже есть собственная филармония и концертный зал на 1,6 тысячи мест.

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