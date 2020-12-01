Россия
 
Последние новости
Американский бизнес отказался верить Байдену
Названы города России с низкой доходностью от покупки квартиры в ипотеку
Тайсон пожелал проводить бои каждые два месяца
Российская стюардесса бизнес-авиации показала любимую часть работы
Назван процент готовых выплатить новогодние премии работодателей
Россиянка засудила банк за скрытую комиссию
Преподавательница колледжа стала доминатрикс и зарабатывала на избиении клиентов
Пираты похитили россиянина в Гвинейском заливе
Иммунолог предупредил о главном запрете после вакцинации от коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

Оценена стоимость покупки и украшения новогодней елки

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сервис размещения объявлений «Авито» оценил стоимость покупки и украшения новогодней елки в этом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

По подсчетам сервиса, покупка живой ели и декора к ней может обойтись примерно в 3350 рублей. В случае с искусственной елкой траты могут составить примерно 4550 рублей. Средняя цена одной живой елки в этом году составила примерно 300 рублей, а искусственной — 1500 рублей, посчитали в компании. При этом первые подешевели на 14 процентов, а вторые — подорожали на 16 процентов.

Кроме того, пользователи сервиса стали чаще выставлять на продажу новогодние украшения. По сравнению с прошлым годом, гирлянд предлагается в два раза больше, мишуры — на 62 процента, а елочных игрушек — на 40 процентов. Их средняя стоимость составляет 650, 500 и 400 рублей соответственно.

Ранее аналитики Superjob подсчитали, что в среднем россияне в этом году собираются потратить на Новый год 18,3 тысячи рублей. Бюджет на праздники составили 35 процентов опрошенных.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Подсчитаны траты россиян на Новый год
Психологи назвали россиянам способы создать новогоднее настроение в пандемию
Названы самые желанные подарки для россиян на Новый год