В самом матерящемся городе России появился памятник собаке

В городе Дно Псковской области, который два раза признавали самым матерящимся в соцсетях городом России, появился памятник собаке. Скульптуру посвятили героине стихотворения «Багаж», написанного поэтом Самуилом Маршаком. Об этом сообщается на странице местной газеты «Дновец» во «ВКонтакте».

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Памятник в виде серой лохматой собаки установили на постаменте на территории вокзала около станции «Дно». Согласно произведению, именно в этом месте герои обнаружили, что «маленькая собачонка» пропала. Идея установки скульптуры принадлежит начальнику станции Александру Щапову. Авторы публикации отметили, что в ближайшее время к постаменту также прикрепят табличку с полным текстом стихотворения.

Местные жители обсудили установку в комментариях под постом. Некоторые из них обратили внимание, что размер собаки на постаменте не соответствует описанию Маршака. Однако большинство пользователей сети похвалило идею. Люди ответили на критику словами поэта, подчеркнув, что «за время пути собака могла подрасти».

Впервые Дно назвали самым матерящимся в соцсетях городом в 2019 году. Город по показателям обогнал Краснодар, Кунгур, Москву, Ачинск, а также Санкт-Петербург и Владивосток. Тогда индекс Дна составил 138,7 на 10 тысяч жителей. Спустя год город вновь оказался лидером рейтинга и показал коэффициент, равный 1786,05, причем он во второй раз обошел Краснодар и Москву.

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