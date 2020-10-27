Российские скульпторы решили избавиться от ошибки на памятнике Лермонтову

Скульпторы решили избавиться от опечатки на табличке памятника, который посвятили российскому поэту Михаилу Лермонтову в Ульяновске. Власти назвали ошибку «непрофессионализмом», сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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По данным «Ульяновск онлайн», памятник появился на улице Льва Толстого и представляет собой высокий постамент с бюстом поэта и табличкой, на которой выгравирована цитата писателя Ивана Гончарова — «Лермонтов фигура колоссальная весь, как старший сын в отца, вылился в Пушкина. Он ступал, так сказать, в его следы… Лермонтов ушел дальше временем, вступил в новый период развития мысли, нового движения европейской и русской жизни». Однако ниже в подписи мастера поменяли местами инициалы Гончарова и написали «А. И. Гончаров» вместо «И. А. Гончаров».

Опечатку заметили журналисты и местные жители, которые присутствовали на открытии памятника. Вскоре министр искусства и культурной политики области Евгения Сидорова пообещала взять ситуацию под контроль. После общественного резонанса в администрации города заявили, что ошибку на табличке уже исправили. «Все вопросы урегулированы, в течение 12 рабочих дней на постаменте бюста Михаила Юрьевича Лермонтова будет установлена новая табличка», — сказал представитель мэрии.

В сентябре 2020 года новый памятник возмутил жителей Уфы. Его установили в рамках международного фестиваля «Город прав» и посвятили Всеобщей декларации прав человека. Там были выгравированы связанные с документом слова на русском, английском языках и на латыни. Одно из них автор написал неправильно — в слове «раса» он употребил «сс» вместо одной буквы «с».

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