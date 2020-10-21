В селе Красное Оренбургской области на улице Чапаева поставили памятник его убийце. Композицию посвятили уральскому казаку и участнику Первой мировой и Гражданской войн Тимофею Сладкову, который в 1919 году разгромил штаб 25-ой стрелковой дивизии и убил ее командира Василия Чапаева, сообщает «Оренбург Медиа».

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Открытие памятника состоялось 17 октября 2020 года недалеко от храма Вознесения Господня. Конструкция представляет собой высокий постамент с бюстом казака Сладкова на вершине. Местных журналистов удивило, что его поставили на улице Чапаева. Они связали это с «любопытным» фактом о том, что Тимофей Сладков участвовал в Гражданской войне, во время которой вместе со своим отрядом уничтожил штаб стрелковой дивизии и ее командира Василия Чапаева.

Авторами идеи создания памятника, на который собирали пожертвования, стали уральские казаки. Село в качестве места для постамента выбрали неслучайно — это ближайший населенный пункт к Уральску, где родился Сладков. Также инициаторы не уточнили, было ли название улицы совпадением, или они сделали это специально.

Внучка Чапаева прокомментировала установку памятника «Газете.Ru». «У нас по России сколько натыкано памятников этим белогвардейцам. Считаю это кощунством. Я вообще не знаю, что там сами оренбуржцы по этому поводу думают. Почему они этот памятник еще не снесли? О чем они думают? Они ждут, что я приеду и спихну этот постамент? За топор надо браться», — заявила женщина.

Ранее в октябре споры вызвал памятник, посвященный Сергею Есенину. Его установили в честь 125-летия со дня рождения поэта, которое отмечается 3 октября. Пользователи сети раскритиковали работу скульптора, увидели в его задумке пропаганду гомосексуализма и назвали скульптуру насмешкой над Есениным.

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