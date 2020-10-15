На российском пляже появится троянский конь

Власти Владивостока решили обустроить бухту Аякс на острове Русский. На пляже в этом районе появится игровая территория, которая будет называться «Троянский конь». О проекте благоустройства рассказал российский портал «Восток-Медиа».

Скульптуру коня поставят в центре детской тематической площадки рядом с пляжем. Саму площадку оборудуют качелями, горками, скамейками и небольшой стеной для скалолазания. По задумке авторов, в этом месте можно будет не только развлечься, но и узнать о мифах Древней Греции, в частности, о легенде про город-крепость Трою и Троянской войне.

Реконструкция пройдет в рамках развития территории острова. Чиновники хотят оборудовать в бухте спортивную площадку и зону для кемпинга — там построят небольшие дома, которые можно будет брать в аренду, и разрешат ставить палатки. Также на пляже появятся велодорожка и вымощенная деревом прогулочная зона с современными арт-объектами.

Ранее в октябре скульптура лошади появилась в Кургане (Уральский федеральный округ). Ее сделали в виде огромного скачущего коня черного цвета с развевающейся гривой. Фигура животного пугает автомобилистов, местные жители раскритиковали местоположение памятника у моста, назвали его жутким и сравнили с всадником Апокалипсиса.

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