Российские автомобилисты испугались памятника коню

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В Кургане (Уральский федеральный округ) установили скульптуру коня, которая испугала автомобилистов. В соцсети местные жители раскритиковали местоположение памятника и назвали его жутким. Об этом стало известно из публикации в сообществе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

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Памятник появился около Кировского моста на набережной реки Тобол и представляет собой огромного скачущего коня черного цвета с развевающейся гривой. Один из пользователей поделился видео, которое снял, когда проезжал мимо лошади. В комментариях скульптуру сравнили с всадником апокалипсиса и конем Юрия Долгорукого, а также предположили, что с ее помощью водителей хотят заставить снижать скорость и соблюдать правила.

Однако не все россияне оказались недовольны новым арт-объектом. В разговоре с URA.RU житель Кургана оценил памятник и подчеркнул, что скульптура не опасна для движения. «В этом месте проблема не в коне, а в пешеходном переходе, который поставили возле моста, что опасно. Также на самом мосту есть ямы, которые приходится объезжать по встречной полосе», — заявил мужчина.

В октябре 2020 года споры вызвала скульптура лошади, которую установили в Уфе в рамках программы благоустройства домов. Для того чтобы фигура не упала, ее подперли металлическим штырем. Это создало впечатление, что животное проткнули трубой, и оно страдает от боли. Жители предположили, что после увиденного дети не смогут спокойно спать.

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