В памятнике Есенину в Москве увидели пропаганду гомосексуализма

Около Государственного музея Сергея Есенина в московском районе Якиманка установили памятник, посвященный поэту. Скульптура вызвала неоднозначную реакцию жителей. Один из них предположил, что в работе есть отсылка к нетрадиционной сексуальной ориентации. Пользователи обсудили событие в районной группе в Facebook.

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По сообщению РИА Новости, открытие памятника было приурочено к 125-летию со дня рождения поэта, которое отмечается 3 октября. Автор скульптуры Григорий Потоцкий дал работе два названия — «Реквием по Есенину» и «Ангел русской поэзии». Памятник представляет собой тело поэта, которое опирается на сломанные руки-крылья. По задумке скульптора, это символизирует «великую печаль и великую красоту русского народа».

Горожане сочли памятник уродливым и насмешкой над поэтом. Участники районного сообщества в Facebook также не поняли метафору, заложенную в образ сломанных крыльев. Некоторые сравнили их с ластами морского котика, а один из пользователей увидел в скульптуре пропаганду гомосексуализма.

Памятник прокомментировала «Газете.Ru» и правнучатая племянница поэта. Она призналась, что скульптура не вызвала у нее восхищения: «Не очень понятно, почему был выбран именно такой образ. Возможно, сама идея была хорошая, но воплощение мне не понравилось. Не знаю, не подходит этот образ ему».

В сентябре этого года в Москве начали обсуждать установку памятника, посвященного беременной женщине. С таким предложением к мэру столицы выступила руководитель благотворительного проекта «Спаси жизнь». По ее мнению, установка памятника поможет решить демографические проблемы в России.

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