Памятник Ленину в российском городе задумали снести ради метро

Памятник Владимиру Ленину, который находится на центральной площади Екатеринбурга, задумали снести ради строительства метро. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU со ссылкой на главу комитета мэрии города по благоустройству Тамару Благодаткову.

Чиновники сообщили, что монумент попал в зону возведения одной из станций метро, поэтому они допускают, что Ленина все-таки придется убрать. Однако речь идет о строительстве второй ветки метро, которую горожане уже давно ждут, и неизвестно, когда она появится. Впрочем, коммунисты уже пригрозили, что выйдут на митинг в защиту вождя.

Ранее данные опросов показали, что 83 процента россиян отрицательно относятся к сносу памятников Ленину. Только 7 процентов граждан выступают за предложение убрать вождя с площадей и из скверов.

Больше половины россиян (56 процентов) считают, что Ленин сыграл положительную роль в российской истории. В качестве его заслуг они называют ликвидацию безграмотности, бесплатное образование и другое. Тех, кто считает, что Ленин отрицательно повлиял на судьбу страны, всего 20 процентов. Они приводят в качестве своих аргументов Гражданскую войну и жертвы среди населения.

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