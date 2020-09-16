Тело Ленина захотели перевезти в США

Американский художник Дэвид Датуна захотел выкупить тело Владимира Ленина и перевезти его на новое место в США. Датуна хочет построить копию мавзолея в Вашингтоне специально для вождя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу художника.

«Ленин и его мавзолей являются наиболее яркими символами перемен, запрос на которые в 2020 году в США особенно высок, и все чаще обсуждается в преддверии выборов президента», — сказано в сообщении.

Художник намерен заплатить за тело Ленина первоначальную сумму в один миллион долларов, но при необходимости готов собрать более одного миллиарда долларов.

Причину своего поступка Датуна видит в уникальности роли вождя. «Россия — уже давно империя со своим императором. Америка же движется в сторону коммунизма и социалистических идей. Сегодня атрибуты в виде мавзолея и Ленина больше нужны США, чем России. Построить второй мавзолей несложно, а вот заменить Ленина нельзя», — заявил он.

Ранее Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую реконструкцию здания мавзолея на Красной площади. Однако после угроз в адрес организаторов прием заявок пришлось прекратить. «Никто не хотел сносить мавзолей, никто не хотел выносить тело Ленина, но условия конкурса никто не читает, и совершенно оголтелые есть личности», — пожаловался президент Союза.

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