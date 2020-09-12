Зюганов заявил о презрении к авторам идеи ре-использования Мавзолея Ленина

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о презрении к организаторам конкурса на ре-использование Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Об этом он высказался в Twitter.

Предложение Союза архитекторов (СА) России он назвал провокацией против Мавзолея Ленина. «Еще раз подчеркну: ничего, кроме презрения, эти "пляски" вызвать не могут», — подытожил он.

Ранее политик осудил предложение ре-использования постройки, отметив, что именно отсюда в начале Великой Отечественной войны солдаты шли защищать Москву от фашистов, а позже на этом же месте состоялся торжественный Парад Победы. Кроме того, на самом Мавзолее принимали первого космонавта, полетевшего в космос, Юрия Гагарина. «Всякие их попытки что-то там ломать, перекраивать — они не имеют никакого ни морального, ни архитектурного смысла», — заявил Зюганов, обвинил СА в неуважении к истории.

12 сентября СА России объявил Всероссийский конкурс на лучшую концепцию ре-использования Мавзолея Ленина. Работы принимаются до 19 октября. Победители будут названы 13 ноября в рамках фестиваля «Зодчество». Позднее архитекторы объяснили, что конкурс не означает, что тело Владимира Ленина собираются выносить из Мавзолея. Их цель — создание банка предложений по тому, как в дальнейшем использовать историческое сооружение.