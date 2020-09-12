Зюганов отреагировал на идею ре-использования Мавзолея Ленина

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на идею Союза архитекторов (СА) России ре-использовать Мавзолей Владимира Ленина на Красной площади. Об этом он высказался в интервью «Газете.Ru».

Политик отметил, что не хочет комментировать «всякие провокационные инициативы», но напомнил, что Мавзолей и Кремль охраняются ЮНЕСКО. «Наша история советская немыслима без Красной площади и Мавзолея. Они видели все. Они видели величие нашего духа и армии», — пояснил Зюганов.

Он отметил, что именно отсюда в начале Великой Отечественной войны солдаты шли защищать Москву от фашистов, а позже на этом же месте состоялся торжественный Парад Победы. Кроме того, на самом Мавзолее принимали первого космонавта, полетевшего в космос, Юрия Гагарина, добавил Зюганов.

Лидер партии КПРФ заявил, что всем, кто хочет заняться идеей ре-использования Мавзолея, важно помнить о произошедших около него событиях. «Если они не уважают нашу историю, подвиги наших отцов и дедов, нашу великую советскую эпоху, которая является вершиной российского государства, то всякие их попытки что-то там ломать, перекраивать — они не имеют никакого ни морального, ни архитектурного смысла», — заметил политик.

Ранее стало известно, что СА России объявил Всероссийский конкурс на лучшую концепцию ре-использования Мавзолея Владимира Ленина. Работы принимаются до 19 октября. Победители будут названы 13 ноября в рамках фестиваля «Зодчество».