Объяснено возникновение идеи поместить тело Ленина в Мавзолей

Российские историки объяснили, как возникла идея поместить тело Владимира Ленина в Мавзолей, возведенный на Красной площади. Об этом в воскресенье, 13 сентября, они рассказали «Комсомольской правде».

По словам завотделом мемориала Ленина в Ульяновске Елены Горбуновой, первоначально тело Ленина забальзамировали, чтобы все желающие могли проститься с ним. Затем, как только стало ясно, что поток людей слишком большой, были созваны биохимики, профессора Московского университета, которые и предложили идею консервации.

Доктор исторических наук Владлен Логинов заявил, что Ленина отпевали по-христиански. «Главное, чтобы тело находилось ниже уровня земли», — добавила Горбунова. Затем на похоронах — 27 января 1924 года — Иосиф Сталин предложил идею поместить тело революционера в Мавзолей, пояснил историк Альберт Ненароков.

При этом жена Ленина Надежда Крупская настаивала на захоронении в земле, но на заседаниях политбюро с ее мнением никто не согласился, отметила завотделом мемориала в Ульяновске.

Глава ассоциации ветеранов спецподразделения «Вымпел» Сергей Шестов высказался об идее ре-использования Мавзолея Ленина: «Разве Мавзолей или лежащее там тело мешают кому-то кататься на коньках на Красной площади? Этот человек сдвинул пласты, которые изменили мировую историю. Не считаю его провидцем, но за одну программу электрификации России он достоин памяти».

Кроме того, профессиональный переводчик Дмитрий Пучков также согласен оставить тело Ленина в Мавзолее. «Не мы Ленина в Мавзолей положили — не нам его оттуда и убирать! — сказал он. — Не трогайте Ильича!»

При этом декан факультета россиеведения Института социальных наук Игорь Чубайс выступил за идею ре-использования Мавзолея. «Ленин причастен к самой великой катастрофе ХХ века, когда Россия набирала самый бойкий ход из больших держав. Мавзолей надо демонтировать — на этом месте должен лежать Патриарх Гермоген, который спас страну в XVII веке», — пояснил он.

12 сентября стало известно, что СА России объявил Всероссийский конкурс на лучшую концепцию ре-использования Мавзолея Владимира Ленина. Работы принимаются до 19 октября. Победители будут названы 13 ноября в рамках фестиваля «Зодчество».

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