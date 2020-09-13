В РПЦ оценили возможность создания на месте Мавзолея Ленина религиозного объекта

Председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ) Леонид Калинин допустил возможность создания религиозного объекта на месте мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Так в эфире радиостанции «Говорит Москва» он прокомментировал конкурс на реиспользование Мавзолея.

В то же время он подчеркнул, что пока данный вопрос не находится в компетенции РПЦ.

«Если в ходе проектирования возникнет какой-то церковный проект превращения Мавзолея в церковь или часовню, то это станет вопросом нашей компетенции», — сказал он.

Калинин напомнил, что данное сооружение не является церковным, и усомнился в возможности изменения его статуса. «Для Русской православной церкви не существует здесь точки приложения к решению этого вопроса», — заключил он.

12 сентября в России объявили конкурс на лучшую концепцию реиспользования Мавзолея Ленина. Позднее архитекторы объяснили, что конкурс не означает, что тело Ленина собираются выносить из Мавзолея.

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов критически высказался об инициативе Союза архитекторов России, назвав конкурс провокацией против Мавзолея Ленина. Коммунист призвал уважать советскую историю и «подвиги наших отцов и дедов».

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