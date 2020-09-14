Мавзолей отказались переделывать из-за угроз

Мавзолей на Красной площади в Москве отказались переделывать, поскольку после объявления конкурса на лучшую реконструкцию здания организаторам стали поступать угрозы. В результате прием заявок решили прекратить. Об этом пишет РБК со ссылкой на президента Союза архитекторов России Николая Шумакова.

«Никто не хотел сносить мавзолей, никто не хотел выносить тело Ленина, но условия конкурса никто не читает, и совершенно оголтелые есть личности, которые обвиняют меня во всем: что я сношу мавзолей, что я выбрасываю на помойку Ленина», — пожаловался архитектор.

По его словам, в обществе творятся страшные вещи, которых Шумаков не ожидал: «Нет, читать условия мы не будем, ты специально все это делаешь, потому что тебе деньги кто-то платит, ты специально возбуждаешь ситуацию, седьмое ноября приближается. Одно и то же, в течение вот четырех дней. Уже сил никаких нет, и я решил прикрыть». Архитектор не знает, будут ли еще раз проводить подобный конкурс.

Всероссийский конкурс объявили 12 сентября 2020 года. Цель мероприятия — создание банка идей. Притом в Союзе архитекторов уточнили, что «никакого политического заказа на проведение конкурса нет». В положении конкурса утверждается, что нахождение Ленина в мавзолее, «в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого», противоречит современным представлениям о фиксации «вечной памяти» и является нарушением русской православной традиции, а также воли вождя.

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