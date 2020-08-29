Российские коммунисты предрекли Ленину пережить РПЦ

Мумия революционера и основателя СССР Владимира Ленина переживет Русскую православную церковь (РПЦ). Это в интервью «Говорит Москва» предрек председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

По его словам, тело Ленина навсегда останется в мавзолее, а существование церкви — это вопрос времени. Таким образом он отреагировал на заявление церкви о том, что захоронение вождя мирового пролетариата будет возможно со временем.

Сурайкин считает, что народ никогда не позволит надругаться над телом Ленина. Он также отметил, что, согласно христианским традициями, вождь захоронен ниже двух метров под землей. «Их злит, что Владимир Ильич дал людям надежду, а любые религии всегда стремились поработить людей», — добавил коммунист.

Ранее организатор рейва на Красной площади и «Рока на баррикадах» Руслан Мирошник заявил, что в девяностые предлагал мэрии Москвы сдать мумию Владимира Ленина в аренду и возить по всему миру. Мирошник признался, что даже подсчитал доход от этого предприятия. По его словам, с аренды мумии за год можно было получить пять миллиардов долларов, которые затем пошли бы на помощь российской экономике.