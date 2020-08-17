Лужкову предлагали заработать миллиарды на сдаче мумии Ленина в аренду

Организатор рейва на Красной площади и «Рока на баррикадах» Руслан Мирошник заявил, что в девяностые предлагал мэрии Москвы сдать мумию Владимира Ленина в аренду и возить по всему миру. Об этом он рассказал в опубликованной на YouTube пятой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

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Мирошник признался, что даже подсчитал доход от этого предприятия. По его словам, с аренды мумии за год можно было получить пять миллиардов долларов, которые затем пошли бы на помощь российской экономике.

«Я писал им в письме, что мумию Ленина не надо просто выкинуть — надо ее вытащить и возить по миру, зарабатывать на ней деньги. Если ее провезти по миру, мы даже просчитали, мы можем получить за год проката мумии пять миллиардов долларов. И это пошло бы на поднятие экономики России, могло бы пойти на поднятие уровня пенсионеров», — поведал Мирошник.

Пятая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 17 августа. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1995 году, секретах главных хитов поп-звезд и о главных музыкальных изданиях начала 1990-х. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, третью — здесь, а четвертую — здесь.

Подробнее про рейв под дверью мавзолея (видеоролик с таймкодом):