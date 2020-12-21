Собчак посмеялась над Захаровой и получила ответ от МИД

Телеведущая Ксения Собчак посмеялась над официальным представителем МИД Марией Захаровой и получила ответ от ведомства. Пост журналистки доступен в ее Telegram-канале.

Так, Собчак опубликовала фотоколлаж, прикрепив к телу Захаровой голову памятника «Аленке», установленного в городе Нововоронеж Воронежской области и напугавшего пользователей сети. «МИД уполномочен заявить», — подписала изображение телеведущая.

Спустя несколько часов в официальном канале ведомства появился ответ Собчак. «Ксения, когда договаривались о том, что будете пиарить МИД, не думали, что получится так здорово! Приклеить свою голову к телу Захаровой — гениальная идея!» — сказано в сообщении.

В министерстве также пообещали подарить телеведущей шапку с символикой МИДа. «Вам — первой, как лучшему СММ-волонтеру. Только одно условие, самовывоз», — заключили в ведомстве. К посту добавлена фотография головного убора белого цвета с изображением здания на Смоленском бульваре и подписью «МИД России». Рядом лежат два мешка, на одном из которых видна аналогичная надпись, а на другом — «Берегите голову».

18 декабря в парке Нововоронежа открыли памятник «Аленке» — основательнице села Новая Аленовка, на месте которого сейчас располагается город. В этом году отмечается 250 лет со дня основания Новой Аленовки, к чему и приурочили открытие достопримечательности. В сети окрестили скульптуру «памятником Русской Смерти». Местные жители раскритиковали арт-объект в соцсетях, некоторых пользователей он напугал. Также часть пользователей предложила демонтировать «Аленку».