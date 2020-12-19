Собчак отреагировала на закрытие «Дома-2»

Российская телеведущая Ксения Собчак отреагировала на новость о закрытии телевизионного проекта «Дом-2». Об этом она написала в своем Instagram.

«Ушла эпоха», — заявила она, добавив, что «счастлива, что пришла туда и счастлива, что вовремя ушла». Собчак отметила, что с благодарностью вспоминает это шоу. «И помните, неважно кто кем был — важно кто кем стал», — резюмировала она.

Ксения Собчак была первой ведущей проекта. Она вела телестройку восемь лет.

18 декабря СМИ сообщили о закрытии «Дома 2». Вскоре эту информацию подтвердили в пресс-службе ТНТ. «Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь, на канале ТНТ», — объявили представители телеканала. По данным журналистов Super.ru, причиной закрытия проекта стали упавшие рейтинги и уход крупных рекламодателей.

Реалити-шоу выходит в эфир с 2004 года. За 16 лет телепроект неоднократно подвергался критике из-за поведения участников программы, которые нередко ссорятся и дерутся друг с другом. На протяжении многих лет реалити-шоу пытались закрыть.