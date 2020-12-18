Бузова прокомментировала закрытие «Дома-2»

Соведущая «Дома-2» и его бывшая участница Ольга Бузова отреагировала в Instagram на новости о закрытии телепроекта. По ее словам, с уходом передачи телевидение «больше не будет прежним».

«Шоу "Дом-2" больше не будет в 23:00. Это просто больше не будет на ТНТ. Мне очень сложно это принять, но это так. "Дом-2" изменил российское телевидение»,— прокомментировала новость об отказе ТНТ от «Дома-2» Бузова.

Ранее руководитель проекта Александр Расторгуев заявил, что «Дом-2» перестанет выходить на ТНТ, но не закроется окончательно.

18 декабря телеканал ТНТ объявил о прекращении трансляции «Дома-2». В пресс-релизе телекомпании сообщается, что канал решил сосредоточиться на юморе и сериалах.

О закрытии «Дома-2» ведущим рассказали на совещании с руководителями компании-производителя шоу Solaris Promo Production 17 декабря, сообщал Telegram-канал Super.ru.

Причиной закрытия называются низкие рейтинги программы и отказ рекламодателей от сотрудничества с проектом. По данным Mash, проект готовится поменять формат, но не сворачиваться окончательно, а новость о закрытии «Дома-2» — часть рекламной стратегии.

Реалити-шоу выходит в эфир с 2004 года. За 16 лет телепроект неоднократно подвергался критике из-за поведения участников программы, которые нередко ссорятся и дерутся друг с другом. На протяжении многих лет реалити-шоу пытались закрыть.