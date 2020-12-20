Собчак переделала и спела песню «Иванушек» для Рогозина в честь пуска «Ангары»

Российская телеведущая Ксения Собчак посвятила песню главе госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину. Она переделала песню «Тополиный пух» группы «Иванушки International», клип появился в конце выпуска «Осторожно: новости» на ее YouTube-канале.

«Полетела черт возьми! Господи мой Исусе. Удавись теперь там, Илон Маск. Это только начало, чмошник, в наш космос даже не суйся! Полетели слезы по глазам, и космодром весь хлопает. Только ты не веришь в это сам, что твоя продукция работает», — пропела Собчак.

Так Собчак высмеяла то, что Рогозин сам удивился пуску ракеты. Ранее глава «Роскосмоса» прокомментировал в Twitter пуск «Ангары-А5». «Она летает, черт возьми!» — подписал он фото, на котором запечатлена ракета.

Второй за шесть лет испытательный пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» состоялся 14 декабря. Первый старт тяжелой «Ангары-А5» прошел 23 декабря 2014 года.