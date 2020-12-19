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Рогозин объявил об отправке российских аппаратов на Луну

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В октябре 2021 года «Роскосмос» собирается отправить к Луне аппарат «Луна-25», который уже практически готов. Об этом во время посещения производственного объединения «Полет» заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Его цитирует «Интерфакс».

По его словам, разработкой аппарата занимается НПО имени Лавочкина в Химках. Запуск должен подтвердить технологическую возможность обеспечить мягкую посадку на спутник Земли. Затем к Луне отправится орбитальный аппарат дистанционного зондирования «Луна-26», который должен сделать качественные снимки мест будущих посадок.

Следующим этапом программы станет тяжелый посадочный аппарат «Луна-27», он доставит лунный грунт на Землю. А «Луна-28» уже предназначена для отработки взлетно-посадочного комплекса для пилотируемого корабля.

Также Рогозин пообещал, что через три года, в декабре 2023-го, ракета-носитель «Ангара» сможет вывести на околоземную орбиту корабль без экипажа. На 2024 год намечена стыковка с Международной космической станцией, а в 2025-м состоится пилотируемый запуск. Испытания более мощной версии ракеты с водородным двигателем запланированы на 2027 год.

На этой неделе Россия во второй раз за шесть лет запустила «Ангару» с космодрома Восточный. После запуска глава Роскосмоса написал в Twitter фразу «Она летает, черт возьми!!!».

Комментируя запуск во время сегодняшнего визита, Рогозин указал, что ракета выведена идеально. «Все довольны, поэтому все видят сразу большие перспективы "Ангары"», — приводит его цитату ТАСС.

Между тем в начале декабря китайский космический аппарат в рамках миссии Chang'e 5 установил национальный флаг на поверхности Луны. Ранее такую миссию выполнили СССР и США.

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