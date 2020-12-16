«Дыру» производителя «Ангары» сократили на 70 миллиардов рублей

C 2018 по 2020 годы благодаря усилиям «Роскосмоса», правительства и Минфина финансовая «дыра», создаваемая Центром Хруничева, разработчиком и производителем ракет «Протон» и «Ангара», сократилась на 70 миллиардов рублей, заявил в Facebook гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, в мае 2018 года «кредитная задолженность, дефицит оборотных средств, накопленные штрафы и пени» в бюджете предприятия равнялись 117 миллиардам рублей. Менеджер добавил, что к 2023 году Центр Хруничева погасит действующую задолженность и станет прибыльным.

По мнению Рогозина, еще разрабатываемая ракета «Ангара-А5В» «способна решить все наши задачи до 2032 года», в том числе по Луне, а сверхтяжелая ракета «Енисей» не должна создаваться на основе существующих решений.

С 1 января по 14 декабря «Роскосмос» провел 15 пусков ракет космического назначения. Из них 13 стартов обеспечены средними носителями «Союз-2» самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», и только два — тяжелыми ракетами Центра Хруничева («Протон-М» и «Ангара-А5»). После того как Рогозин занял должность руководителя госкорпорации, Центр Хруничева был внедрен в совместные проекты подмосковной Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» и РКЦ «Прогресс» — создаваемый последними сверхтяжелый носитель «Енисей» должен получить КВТК, а их средне-тяжелая ракета «Союз-5» («Иртыш») лишилась пилотируемого космического корабля «Федерация» («Орел»), который теперь планируется запускать на «Ангаре-А5П». В настоящее время на РКЦ «Прогресс» проводятся массовые сокращения, а «Роскосмос» выводит деньги из данного предприятия. В июле 2018 года Рогозин анонсировал объединение в «производственную кооперацию» прибыльного РКЦ «Прогресс» и убыточного Центра Хруничева. «Нам надо оперативно принять план финансового оздоровления Центра Хруничева», — объяснил свое решение менеджер.