Памятник гаишнику из пня в российском городе сравнили с «Аленкой»

Памятник гаишнику, который один из жителей Азова Ростовской области выпилил из пня срубленного дерева, сравнили со скандальным памятником «Аленке», установленным в Новой Аленовке Воронежской области. Запись размещена в группе «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону» во «ВКонтакте».

«В Азове появился памятник грозному, но справедливому гаишнику. В качестве постамента использован пенек спиленного дерева», — отмечается в подписи к фото.

Комментаторы вспомнили скандальный памятник «Аленке». «У них, наверное, один скульптор», — написал один из пользователей, прикрепив фотографии скульптуры в российском селе. «Аленку видели? Вот там просто жесть... А тут... Просто миленько, без претензий», «К Аленке его» — отметили подписчики.

Другие горожане также раскритиковали деревянную скульптуру. Они поинтересовались, почему памятник выполнен «без здоровенного пуза», и окрестили его «откровенно ужасным». «Щеки сильно надуты, значит, нарушитель уже далеко либо глухой водитель», — пошутил над внешним видом «гаишника» юзер.

Памятник «Аленке» установили 18 декабря 2020 года. Он вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети. Они раскритиковали арт-объект и назвали его «памятником Русской Смерти». После начала масштабного обсуждения монумента в сети администрация решила демонтировать «Аленку».