Напугавший россиян мрачный памятник «Аленке» высмеяли в соцсетях

Мрачный памятник «Аленке», установленный в честь 250-летия села Новая Аленовка в городе Нововоронеже Воронежской области, высмеяли в соцсетях. Напугавший россиян монумент в виде женщины с необычным обликом и пропорциями тела стал регулярно появляться в мемах и постах.

Так, riarip сравнил «Аленку» с белыми ходоками — персонажами из сериала «Игра престолов». «Теперь понятно, почему нововоронежская Аленка похожа на белого ходока. Потому что она и есть ходок», — написал пользователь.

Мэнсону это памятник, какая Алёнка? pic.twitter.com/QgCAYk8Pyh — А М (@sidelnikoff) December 20, 2020

Аленку посчитали похожей на американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона, а также сравнили с главной героиней фильма ужасов «Проклятье Монахини».

Не обошлось и без упоминаний шоколада «Аленка»: лицо женщины с «мрачного памятника» появилось на обертке вместо девочки в платке. Из-за мрачного взгляда и черт лица некоторые посчитали, что памятник отражает самочувствие многих россиян 1 января после празднования Нового года.

— Алёнушка постапокалипсиса! — шутят нововоронежцы, а страшная Аленка уже покоряет сеть😳 pic.twitter.com/NJ9p1L9DO6 — ПЕлена (@helensmail558) December 20, 2020

Ранее телеведущая Ксения Собчак, узнав о появлении скандального памятника, посмеялась над официальным представителем МИД Марией Захаровой. Она опубликовала фотоколлаж, прикрепив к телу Захаровой голову «Аленки». Вскоре в официальном канале ведомства появился ответ Собчак о том, что ведущая на самом деле «приклеила свою голову к телу Захаровой».

Местные власти открыли памятник 18 декабря, а жители раскритиковали идею. Горожане назвали скульптуру «памятником Русской Смерти» и предложили убрать ее из парка. Однако некоторые участники обсуждения предположили, что таким памятником в Нововоронеж можно привлечь туристов. После начала масштабного обсуждения монумента в сети администрация решила демонтировать «Аленку».