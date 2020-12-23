Скандальный памятник «Аленке» предложили продать на аукционе

Скандальный памятник «Аленке», установленный в честь 250-летия села Новая Аленовка в городе Нововоронеже Воронежской области, предложили продать на аукционе. Такую рекомендацию дали власти города, рассказала РИА Новости замглавы администрации Нововоронежа Светлана Тулинова.

По ее словам, памятник точно не вернут на прежнее место после демонтажа. «Рабочая группа рекомендовала совету ветеранов продать данный арт-объект, выставить на аукцион. Она будет продана, потому что установку на прежнее место не поддержала рабочая группа», — заявила Тулинова.

Судьба памятника решалась в среду, 23 декабря, на заседании рабочей группы, куда входят представители администрации Нововоронежа и совета ветеранов, а также общественники. Собственники арт-объекта — городской совет ветеранов Нововоронежа.

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Ранее в местной администрации прошло совещание, посвященное судьбе «Аленки». Вскоре Тулинова заявила, что власти решили демонтировать скульптуру, а после отдать ее на хранение на склад. На проект не выделяли бюджетные деньги, а его реализация обошлась примерно в миллион рублей.

Памятник «Аленке» установили 18 декабря 2020 года. Он вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети. Они раскритиковали арт-объект и назвали его «памятником Русской Смерти». Некоторые пользователи предположили, что появление памятника прославит Нововоронеж и привлечет в город туристов.