Продюсер «Ласкового мая» захотел выкупить скандальный памятник «Аленке»

Продюсер и лидер российской поп-группы «Ласковый май» Андрей Разин захотел выкупить скандальный памятник «Аленке», который был установлен и впоследствии демонтирован в городе Нововоронеже Воронежской области. Об этом шоумен написал в своем Instagram-аккаунте.

«Я принял решение оплатить все расходы по покупке и транспортировке памятника "Аленке", который был демонтирован в Воронежской области, простояв всего несколько дней на площади. Хочу его сохранить, как напоминание об уходящем 2020 годе — самом тяжелом и страшном не только для России, но и для всего мира», — пояснил Разин.

Он сообщил, что в свое время заплатил бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову 500 тысяч долларов за памятник Дзержинскому, стоявший на Лубянской площади, но в итоге выкупить монумент продюсеру не позволили. «Лужков вернул деньги мне на книжку, которая находится в музее группы "Ласковый май" в отеле "Разин" в городе Сочи, — добавил Разин. — Слава Богу, памятник в настоящий момент находится в Москве, в парке "Музеон". А памятник "Аленке" символизирует уходящий 2020 год, поэтому я решил его купить и сохранить таким образом память об этом годе».

Продюсер спросил у подписчиков, где лучше установить необычный монумент. В комментариях ему посоветовали отправить памятник в Ставрополь — в этом городе Разин родился. Кроме того, было рекомендовано установить «Аленку» в Минске.

Памятник «Аленке» открыли в Нововоронеже 18 декабря текущего года. Местные жители и интернет-пользователи раскритиковали монумент, сочтя его жутким. Спустя пару дней скульптуру демонтировали, но в соцсетях успели ее высмеять. «Аленку» сравнили с белыми ходоками — персонажами из сериала «Игра престолов» и с американским рок-музыкантом Мэрилином Мэнсоном.

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