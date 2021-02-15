Для скандального памятника Аленке нашли новое место

Скандальному памятнику Аленке из города Нововоронежа нашли новое место в Воронеже. Об этом сообщил на своей странице в Facebook бизнесмен Евгений Хамин.

«Аленка в Воронеже. Не уезжая, вернулась. В борьбе. Аукционной. "Другие города" хотели забрать у нас наше. Аленку. Мы, воронежцы, свое не отдаем. Тем более Аленок», — написал предприниматель. По его словам, памятник можно будет увидеть в Сити-парке «Град» в Рамонском районе.

Ранее сообщалось, что памятник Аленке продали на аукционе за 2,6 миллиона рублей. Начальная цена лота равнялась одному миллиону рублей. Последнее предложение поступило спустя два часа от начала торгов.

Памятник открыли на 250-летие села Новая Аленовка 18 декабря 2020 года. Согласно легенде, девушка-ходок Аленка нашла живописное место у ручья и позвала туда людей, которые и основали здесь поселение.

Однако жители города раскритиковали арт-объект из-за пугающего лица и непропорциональных размеров — Аленку прозвали памятником «русской смерти». Местные жители попросили убрать Аленку, поскольку она якобы позорит их родной город. Администрация пообещала установить новую скульптуру — «красивую и миловидную».

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