Скандальный памятник Аленке заменят на «красивый и миловидный»

В Нововоронеже (Воронежская область) установят новый памятник Аленке вместо скандального арт-объекта, который вызвал множество критических отзывов и насмешек. По словам заместителя главы городской администрации Светланы Тулиновой, статую заменят на красивую и миловидную. Об этом сообщает «Интерфакс».

«К 15 февраля нам должен быть предоставлен эскиз нового памятника, который будет вынесен на обсуждение рабочей группы. К 1 марта он должен быть утвержден. Новый памятник в бронзе планируется установить в июне», — заявила чиновница. Она отметила, что фактически к статуе одно требование: Аленку хотят видеть симпатичной.

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Тулинова добавила, что прошлый памятник демонтировали и вернули изготовителю, дальнейшая судьба арт-объекта неизвестна. Новую Аленку устанавливают по инициативе и при поддержке некоего предпринимателя из Москвы.

Памятник был открыт на 250-летие села Новая Аленовка 18 декабря 2020 года. На установку арт-объекта не выделяли бюджетные деньги, его реализация обошлась примерно в миллион рублей. Как гласит легенда, девушка Аленка нашла живописное место у ручья и позвала туда людей, которые и основали здесь поселение.

Однако россияне раскритиковали арт-объект из-за пугающего лица и непропорциональных размеров — его прозвали памятником Русской Смерти. Местные жители попросили убрать Аленку, поскольку она якобы позорит их родной город. Статую предлагали продать на аукционе, многие изъявили желание забрать арт-объект себе.

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