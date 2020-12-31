Жириновский предложил новое место для скандального памятника «Аленке»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить скандальный памятник «Аленке», который был создан в честь 250-летия села Новая Аленовка в городе Нововоронеже Воронежской области, на новом месте. Об этом он написал в своем Telegram-канале в четверг, 31 декабря.

«Мы готовы установить "Аленку" во дворе Института мировых цивилизаций, рядом с моей скульптурой, созданной Зурабом Церетели», — подчеркнул политик.

Ранее лидер ЛДПР уже заступался за скульптуру, которую местные жители и пользователи соцсетей посчитали уродливой. «Аленушка не уродливая, а вполне нормальная скульптура. Женщины не обязаны соответствовать «стандарту» красоты», — отметил Жириновский. Он также разместил фотографию памятника на двери своей приемной в Госдуме.

Памятник «Аленке» установили 18 декабря. Он вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети. Они раскритиковали арт-объект и назвали его «памятником Русской Смерти». Некоторые пользователи предположили, что появление памятника прославит Нововоронеж и привлечет в город туристов. Позже городские власти решили демонтировать скульптуру и отдать ее на хранение на склад. На проект не выделяли бюджетные деньги, а его реализация обошлась примерно в миллион рублей.